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20 лет любви: как Подольская и Пресняков отметили юбилей знакомства — детали роскошного праздника

1:23
Шоу-бизнес

Наталья Подольская и Владимир Пресняков устроили незабываемый праздник: они отпраздновали 20 лет со дня знакомства.

Владимир Пресняков и Наталья Подольская
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Владимир Пресняков и Наталья Подольская

"Мы женаты с 2010 года, а в 2025-м будет 20 лет с момента нашего знакомства. Это невероятная цифра, мы хотим отметить этот юбилей", — рассказывала несколько месяцев назад Наталья "Каравану историй".

Теперь она поделилась в личном блоге радостной новостью: долгожданное торжество наконец-то наступило.

Супруги решили вновь окунуться в судьбоносный день, когда они встретили друг друга. На празднике царила атмосфера любви и романтики. Можно сказать, что Подольская и Пресняков сыграли ещё одну свадьбу: Наталья надела белое платье, Владимир — светлый костюм, а поскольку звёзды познакомились на "Больших гонках", они заказали торт в виде колеса.

На празднике присутствовали родители мужа и жены, а также их коллеги по шоу-бизнесу — Лариса Долина, Игорь Крутой, Дмитрий Маликов, который сыграл для влюблённых на рояле, а Наталья торжественно шла к арке из цветов под звуки его мелодии.

Подходя к Владимиру, Наталья послала ему воздушный поцелуй. Они держались за руки и с нежностью смотрели друг на друга. Было видно, что за все годы Подольская и Пресняков действительно сумели пронести свою любовь.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович Пресняко́в (также известен как Владимир Пресняков-младший; род. 29 марта 1968, Свердловск) — советский и российский эстрадный певец, музыкант-клавишник, композитор, аранжировщик, танцор брейк-данса и актёр.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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