Удар ниже пояса: Дана Борисова высказала всё, что думает об Ирине Дубцовой после скандала на шоу

На шоу "Сокровища императора" Ирина Дубцова напомнила Дане Борисовой о её прошлой зависимости от наркотиков. Дубцова задела за живое Борисову, которая восприняла эти слова как удар ниже пояса.
Борисова призналась, что сильно переживала и даже плакала из-за заявления Дубцовой, назвавшей её наркоманкой. Дана сделала выводы об Ирине, и певица тут же упала в её глазах.
"Это был удар ниже пояса для меня. Когда наркоманкой назвали, я не могла остановиться, у меня была такая истерика. Я отбежала плакала, ребята из-за кадра стали подходить меня обнимать. Нюша меня обняла. Я ревела минут двадцать, слёзы не останавливались. Человек полностью себя показал — теперь она стала антигероем", — приводит слова Даны портал "Страсти".
Да́на Алекса́ндровна Бори́сова (род. 13 июня 1976, Мозырь, Гомельская область, Белорусская ССР, СССР) — российская телеведущая, журналистка и киноактриса.
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