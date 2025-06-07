Это уровень её души: Людмила Поргина ответила Алёне Кравец, назвавшей её старушкой

1:02 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На шоу "Пусть говорят" разразился скандал: Алёна Кравец оскорбила Людмилу Поргину, вдову Николая Караченцова, назвав её старушкой. Поргина отреагировала на эти слова. Она заявила, что простила Алёну, будучи православным человеком, однако сделала выводы о её внутреннем мире.

Фото: commons.wikimedia.org by Crystal Turandot Theatre Awards, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Людмила Поргина

"Кравец мне на съёмке сказала: "Вы старушка! Вы старше моей бабушки!" Бог, как говорится, рассудит! Я ей ничем не обязана. По мне, низко говорить, что я старушка. Это даже не оскорбление меня, это показывает уровень её души. Мне плевать, что она говорит. Господи, Боже мой, я похожих кукол за свою жизнь видела тысячу раз", — приводит слова Людмилы Андреевны mk.ru.

Кроме того, Поргина сказала, что поддерживает приёмную дочь Кравец, ушедшую из дома, поскольку жизнь в такой семье могла бы погубить девушку и лишила бы её абсолютно всех перспектив.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна По́ргина (род. 24 ноября 1948, Москва) — советская и российская актриса, заслуженная артистка РФ (1999), вдова Николая Караченцова (1944—2018).



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