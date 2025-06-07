Виталий Гогунский подарил дочери Милане Стар квартиру, но она не хочет его знать — в чём причина?

Виталий Гогунский рассказал, как он относится к своей дочери Милане Стар, с которой он сейчас не общается.

Фото: commons.wikimedia.org by Виктория тихонова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Виталий Гогунский

По словам Гогунского, он стал для Миланы чужим человеком не по своей воле. Актёр был бы рад общаться с собственным ребёнком, если бы ему дали такую возможность, однако Милана сама выразила нежелание контактировать с папой. Тем не менее он продолжает участвовать в её жизни, пусть даже на расстоянии. Не так давно Милана получила в подарок на 15-летие квартиру. Как выяснилось, это был подарок не только со стороны матери, но и со стороны самого Гогунского.

"Живут они с мамой, как все знают, в отличных условиях, покупают друг другу квартиры… Не буду скрывать, я к этому тоже руку приложил. Ну и здорово — была возможность и помог. Кому ещё помогать, если не дочери", — заявил Гогунский в интервью Леди Mail.

Виталий подчеркнул, что всегда будет рад возобновить общение с Миланой, как только ей этого захочется.

"Да, сегодня дверь передо мной закрыта, но не по моей инициативе — я всегда открыт к общению со своим ребёнком и в каждом интервью передаю дочке привет", — добавил он.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий.



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