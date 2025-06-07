Неожиданные требования Виталия Гогунского к будущей избраннице: что должно быть за красивым фасадом?

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Виталий Гогунский рассказал, какую женщину он хотел бы видеть рядом с собой. Актёр признался, что его привлекает естественность, а внешние данные он считает второстепенным фактором в отношениях.

Фото: flickr.com by O Boticário SPFW, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Губные помады

Гогунскому не нравится, когда женщины увлекаются пластическими операциями и меняют свою внешность до неузнаваемости, порой не просто не становясь красивее, но даже уродуя себя.

"У женщины должно быть что-то ещё, кроме красоты. Для меня образцом являются женщины времен Советского Союза — преданные, уважающие мужчин и их дела, потому что и сами занимаются делами. Мне, конечно, хочется чувствовать рядом с любимой ощущение счастья, чтобы она раскрывала мои лучшие качества. А я бы за это дарил ей чувство безопасности и комфорта", — заявил Гогунский в интервью Леди Mail.

Актёр посетовал на то, что сегодня поменялись ценности и людям, увлекающимся современными психологами, уже не настолько хочется глубины и искренности.

"Сегодня, в пору доморощенных психологов и коучей, когда каждый спешит давать советы, многие женщины стали просто красивым фасадом, за которым — пусто. Они "дуют" себе губы, наращивают волосы… Но на яркой внешности, на мой взгляд, далеко не уедешь", — порассуждал Виталий.

Уточнения

Вита́лий Евге́ньевич Гогу́нский (род. 14 июля 1978, Кременчуг, Полтавская область, Украинская ССР, СССР) — российский актёр кино и телевидения, певец, композитор, продюсер и телеведущий.



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