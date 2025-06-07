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Трагедия и возрождение: стало известно, сколько Седокова зарабатывает после смерти Тиммы

1:18
Шоу-бизнес

После трагедии, произошедшей с Янисом Тиммой, его бывшая жена Анна Седокова на некоторое время ушла со сцены, однако теперь она снова живёт полноценной жизнью звезды шоу-бизнеса и даёт концерты.

Зрительный зал и сцена
Фото: unsplash.com by Chaz McGregor, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Зрительный зал и сцена

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл сумму гонораров Седоковой. По его словам, несмотря на хейт, с которым столкнулась певица, она по-прежнему получает ровно столько же, сколько получала до самоубийства Тиммы.

"Гонорары она не повысила и не понизила. Получает от 2 до 4 миллионов рублей. Информацию о райдере она сейчас временно закрыла", — рассказал Сергей Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

Кроме того, продюсер признался, что и сам стал жертвой хейта и угроз из-за того, что в скандале, связанном с Тиммой, всегда был на стороне Седоковой и защищал её от недоброжелателей.

"Вот буквально, наверное, месяца полтора назад мне позвонили с неизвестного номера телефона. Сказали, чтоб я сдох так же, как и Янис, за то, что я поддерживаю Седокову. На сегодняшний день у меня есть люди, которые меня охраняют, есть поддержка. Как говорится, волков бояться — в лес не ходить", — высказался Дворцов.

Уточнения

А́нна Влади́мировна Седоко́ва (укр. Анна Володимирівна Сєдокова; род. 16 декабря 1982, Киев, Украинская ССР, СССР) — украинская поп-певица, автор песен, дизайнер одежды, актриса, теле- и радиоведущая.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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