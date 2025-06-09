Жена Петросяна дала ценный совет по воспитанию детей

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Молодая супруга Евгения Петросяна Татьяна Брухунова озвучила мудрую мысль, помогающую правильно воспитывать своих наследников.

Фото: Инстаграм Татьяны Брухуновой by неизвестен is licensed under public doman Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова

Татьяна Брухунова опубликовала в социальных сетях трогательную фотографию. На снимке она в платье в цветочек держится за спинку стула, на котором сидит её сын Ваган.

Мальчик в очках с серьёзным видом играет в шахматы на природе. Соперником ребёнка по шахматной партии является взрослых человек.

"Будьте осторожны с тем, как вы разговариваете со своими детьми. Однажды это станет их внутренним голосом", — привела Татьяна цитату писательницы Пегги О'Мара.

Ранее Брухунова показала, как Ваган трогательно играет со своей младшей сестрёнкой Матильдой.

Ранее Татьяна Брухунова рассказала о своей заветной мечте, реализация которой может сделать её самым счастливым человеком.

Уточнения

Евге́ний Вага́нович Петрося́н (фамилия при рождении — Петрося́нц; род. 16 сентября 1945, Баку, Азербайджанская ССР, СССР) — советский и российский артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий. Народный артист РСФСР (1991).



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