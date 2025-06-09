Глаза папины, а улыбка мамина: Безруков показал детское фото с молодыми родителями

Актёр Сергей Безруков поделился снимком из семейного архива, на котором он запечатлён с отцом и мамой.
Сергей Безруков опубликовал в социальных сетях детское фото с молодыми родителями.
"Закрываю глаза и слышу голос первой учительницы. Голоса родителей — молодых, смеющихся, чуть растерянных, но таких родных," — написал под снимком артист.
Актёр отметил, что голоса мамы и отца в какой-то момент превращаются в свой собственный внутренний голос, который помогает преодолевать жизненные трудности.
Он посоветовал подписчикам прислушаться к своему внутреннему голосу и понять интонацию, которая звучит в голове — какая она — ободряющая или осуждающая.
Поклонники звезды сериала "Бригада" отметили, что у Безрукова папины глаза и мамина улыбка.
Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант. Народный артист Российской Федерации (2008).
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