Глаза папины, а улыбка мамина: Безруков показал детское фото с молодыми родителями

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Актёр Сергей Безруков поделился снимком из семейного архива, на котором он запечатлён с отцом и мамой.

Фото: Инстаграм Сергея Безрукова by неизвестен is licensed under public doman Актёр Сергей Безруков с родителями

Сергей Безруков опубликовал в социальных сетях детское фото с молодыми родителями.

"Закрываю глаза и слышу голос первой учительницы. Голоса родителей — молодых, смеющихся, чуть растерянных, но таких родных," — написал под снимком артист.

Актёр отметил, что голоса мамы и отца в какой-то момент превращаются в свой собственный внутренний голос, который помогает преодолевать жизненные трудности.

Он посоветовал подписчикам прислушаться к своему внутреннему голосу и понять интонацию, которая звучит в голове — какая она — ободряющая или осуждающая.

Поклонники звезды сериала "Бригада" отметили, что у Безрукова папины глаза и мамина улыбка.

Уточнения

Серге́й Вита́льевич Безру́ков (род. 18 октября 1973, Москва, СССР) — российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, театральный режиссёр, сценарист, продюсер, певец, пародист, гитарист, рок-музыкант. Народный артист Российской Федерации (2008).



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