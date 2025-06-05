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У нас такого никогда не увидишь: Алсу показала замусоренный Нью-Йорк

Шоу-бизнес

Певица Алсу ещё больше полюбила Москву после того, как насмотрелась на грязные улицы Нью-Йорка.

Нью-Йорк
Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository
Нью-Йорк

Певица Алсу опубликовала в социальных сетях видео, снятое из окна автомобиля на улицах Нью-Йорка.

На кадрах можно увидеть замусоренные тротуары, на которых горой лежат пакеты с отходами. Усугублялось негативное впечатление воем сирен на фоне. Такой удручающий вид одной из центральных улиц в США пробудил в певице острые патриотические чувства.

"Вот за что я люблю Москву, что у нас, конечно, такого никогда не увидишь", — выразила своё мнение исполнительница хита "Зимний сон".

Ранее актриса Светлана Бондарчук назвала город в США бомжатником.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018).

Нью-Йо́рк (англ  New York, американское произношение: [nuː ˈjɔɹk] , аббр. NY) — штат на северо-востоке США, на Атлантическом побережье, у границы с Канадой, крупнейший в группе Средне-Атлантических штатов. Площадь штата — 141 300 км², из них 19 016 км² заняты внутренними водами.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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