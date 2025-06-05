Валерия и Иосиф Пригожин отмечают опаловую свадьбу

Певица Валерия и Иосиф Пригожин празднуют 21 год со дня бракосочетания.
Звёздная пара певица Валерия и Иосиф Пригожин отмечают 21 год со дня свадьбы (опаловая свадьба).
По поводу своего крепкого союза с продюсером Валерия трогательно высказалась в социальных сетях.
"Столько дорог уже вместе пройдено, сколько ещё предстоит", — отметила звезда.
Певица узнала за годы брака, что не только материнская любовь бывает безусловной. Она нисколько не сомневается в том, что Иосиф её любит всем сердцем.
Валерия перечислила достоинства супруга, за которые она его ценит.
"Яркий, харизматичный, добрый, заботливый, надёжный, сильный, смешной — его нельзя не любить", — объяснила исполнительница хита "Часики".
Особенно признательна Валерия мужу за то, что он берёт на себя решения её проблем.
Ио́сиф И́горевич Приго́жин (род. 2 апреля 1969, Махачкала) — российский музыкальный продюсер, бизнесмен. Заслуженный деятель искусств Чеченской Республики (2025). Лауреат премий: «Овация» как лучший «Продюсер года».
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