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Я увидел ракету: Влад Лисовец о скандальном наряде певицы Кати IOWA

0:53
Шоу-бизнес

Стилист Влад Лисовец пристыдил тех, кто увидел в сценическом костюме певицы Кати IOWA фаллический символ.

Певица Катя IOWA
Фото: ВК-аккаунт Кати IOWA by неизвестен is licensed under public doman
Певица Катя IOWA

Влад Лисовец не прошёл мимо скандала, связанного стем, что певица Катя IOWA выступила в Великом Новгороде в день защиты детей в необычном костюме.

Сетевым моралистам наряд звезды показался неприличным. Они увидели в конфигурации её наряда намёк на мужской половой орган.

Лисовец считает, что каждый воспринимает увиденное в меру своей испорченности.

"Когда в голове пенис, то ты видишь его везде. Я, например, увидел ракету", — выразил своё мнение гуру моды.

Влад заверил, что вживую костюм исполнительницы хита "Маршрутка" выглядит иначе. Влад напомнил, что Катя является любительницей оригинальных нарядов.

Уточнения

Владисла́в Васи́льевич Лисове́ц (род. 9 августа 1972, Баку, Азербайджанская ССР) — российский стилист, опытный знаток моды, теле- и радиоведущий, предприниматель, владелец сети салонов красоты «CONTORA lisovets».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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