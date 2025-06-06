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Я как раз-таки бедный: Шаляпин признался, что ходит закупаться в дешёвые магазины

1:07
Шоу-бизнес

Певец Прохор Шаляпин рассказал, что не позволяет себе тратить деньги в дорогих магазинах.

Певец Прохор Шаляпин и певица Клава Кока
Фото: ВК-аккаунт Прохора Шаляпина by неизвестен is licensed under public doman
Певец Прохор Шаляпин и певица Клава Кока

Прохор Шаляпин не устаёт рассказывать о своей нелюбви в работе. Он честно признаётся, что предпочёл бы отдых на островах, но ему всё равно приходится трудиться.

Выпускник "Фабрики звёзд" отмечал, что ему очень больно расставаться с деньгами, поэтому он летает в эконом-классе, если никто не согласился оплатить его перелёт.

41-летний певец признался, что до коллег из шоу-бизнеса, которые занимаются шопингом в ЦУМе и других дорогих магазинах, ему ещё очень далеко.

Он объяснил, что его можно встретить в магазине формата "фикс-прайс".

"Я был в магазине низких фиксированных цен. Просто зашел посмотреть, что там интересного. Я как раз-таки бедный", — рассказал о своей позиции Прохор в программе "Стыдно знать" на платформе VK Видео.

Шаляпин не стал скрывать, что у него уже нет богатых покровительниц, поэтому ему ничего не остаётся делать, как рассчитывать только на себя.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда».

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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