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Празднующая юбилей Анджелина Джоли решила помириться с Брэдом Питтом

1:32
Шоу-бизнес

Что заставило звезду Голливуда Анджелину Джоли сделать шаг навстречу бывшему мужу Брэду Питту?

Актёр Брэд Питт и актриса Анджелина Джоли
Фото: ВК-аккаунт Брэда Питта by неизвестен is licensed under public doman
Актёр Брэд Питт и актриса Анджелина Джоли

4 июня Анджелине Джоли исполнилось 50 лет. В свой юбилей она пересмотрела отношения к давнему конфликту с экс-супругом Брэдом Питом.

Брак самой красивой пары Голливуда закончился громким и длительным скандалом. Она обвиняла мужа в жестоком обращении с детьми, суды об опеке над которыми заняли не один год.

Только в 2021 году в громкой истории была поставлена точка. Суд признал право Питта принимать участие в воспитании наследников.

Весной этого года Джоли неожиданно сделала первый шаг к примирению.

По информации Radar Online, Джоли написала экс-супругу письмо. Она больше не хочет жить в состоянии постоянного стресса, который негативно сказывается на её здоровье.

Звезда решила покончить конфликт с Питтом по поводу продажи доли в Château Miraval. Джоли призвала Питта прекратить многолетнюю вражду.

Такой совет ей дали духовные наставники, с которым актриса прислушивается. Джоли предупредили, что если она не избавится от накопленного негатива, можно серьёзно подорвать своё здоровье.

Теперь Анджелина хочет довести начатое дело до конца и забыть все прежние обиды. Звезда мечтает всю себя посвятить творчеству и воспитанию наследников.

Уточнения

Анджели́на Джоли́ (англ. Angelina Jolie, произносится /ˈl/; при рождении — Анджели́на Джоли́ Войт, англ. Voight; род. 4 июня 1975, Лос-Анджелес, США) — американская актриса, кинорежиссёр, сценаристка, продюсер, фотомодель и общественный деятель.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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