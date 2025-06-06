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Настя Ивлеева показала свой второй свадебный наряд

1:01
Шоу-бизнес

Блогер Настя Ивлеева похвасталась своим альтернативным свадебным платьем.

Блогер Настя Ивлеева
Фото: ВК-аккаунт Насти Ивлеевой by неизвестен is licensed under public doman
Блогер Настя Ивлеева

Настя Ивлеева продемонстрировала свой второй свадебный наряд. Выяснилось, что звезда Интернета дважды меняла своё платье во время свадебного торжества.

Первый наряд Ивлеевой поразил публику. Платье было выполнено в ретро-стиле с объёмной кружевной накидкой, закрывающей голову и спину.

Теперь счастливая супруга, вышедшая замуж за телеведущего и фермера Филиппа Бегака, опубликовала фото в другом платье. Лаконичный белый наряд украшают объёмные рукава из перьев.

Подписчики осыпали звезду комплиментами.

"Что в тебе не убить, так это любовь к красивому, высокому. Как была самой стильной в стране, так и остаёшься", — писали фолловеры под постом знаменитости.

Ранее Ксения Собчак оценила свадебный наряд Ксении Бородиной словами "клюквенный щербет". 

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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