Погребняк раскритиковала вернувшую приёмную дочь в детдом Алёну Кравец

1:08 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк высказалась по поводу истории Алёны Кравец, отказавшейся от приёмной дочери.

Фото: unsplash.com by Tegan Mierle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Человек идёт по дороге

Мария Погребянк не прошла мимо истории о том, что певица Алёна Кравец решила вернуть в детдом 15-летнюю дочь из-за её непозволительного поведения.

Рассказы Кравец о приёмной дочери Мария назвала циничными.

"Ребёнок — не вещь. Его нельзя вернуть, как бракованный товар. Особенно в 15 лет! Это пик переходного возраста", — написала блогер в своём Telegram-канале.

Она уверена, что в подростковом возрасте детей важно не отталкивать, а, наоборот, стараться, быть к ним ближе.

Погребняк отметила, что никто не отказывается от родного ребёнка, если он ведёт себя неправильно.

"Почему с приёмным — иначе?" — задалась вопросом Мария.

Она считает, что таким поступком можно сломать жизнь ребёнка навсегда, подорвав его доверие.

"Это катастрофа родительской ответственности. Сердце разрывается за девочку", — выразила своё мнение Погребняк.

Уточнения

Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью. По разным возрастным периодизациям, подростковый возраст наступает в 10—13 лет у девочек, в 11—13 лет у мальчиков и заканчивается в 15—18 и 16—18 лет соответственно.



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