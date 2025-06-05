Погребняк раскритиковала вернувшую приёмную дочь в детдом Алёну Кравец

Блогер Мария Погребняк высказалась по поводу истории Алёны Кравец, отказавшейся от приёмной дочери.
Мария Погребянк не прошла мимо истории о том, что певица Алёна Кравец решила вернуть в детдом 15-летнюю дочь из-за её непозволительного поведения.
Рассказы Кравец о приёмной дочери Мария назвала циничными.
"Ребёнок — не вещь. Его нельзя вернуть, как бракованный товар. Особенно в 15 лет! Это пик переходного возраста", — написала блогер в своём Telegram-канале.
Она уверена, что в подростковом возрасте детей важно не отталкивать, а, наоборот, стараться, быть к ним ближе.
Погребняк отметила, что никто не отказывается от родного ребёнка, если он ведёт себя неправильно.
"Почему с приёмным — иначе?" — задалась вопросом Мария.
Она считает, что таким поступком можно сломать жизнь ребёнка навсегда, подорвав его доверие.
"Это катастрофа родительской ответственности. Сердце разрывается за девочку", — выразила своё мнение Погребняк.
Подростко́вый во́зраст — период в развитии человека, переходный этап между детством и взрослостью. По разным возрастным периодизациям, подростковый возраст наступает в 10—13 лет у девочек, в 11—13 лет у мальчиков и заканчивается в 15—18 и 16—18 лет соответственно.
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