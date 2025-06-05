Ольга Орлова произнесла речь на свадьбе Бородиной и Сердюкова

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Ольга Орлова обратилась к жениху Ксении Бородиной во время свадебного застолья.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Экс-солистка группы "Блестящие" Ольга Орлова и близкая подруга Ксении Бородиной поддержала звезду "Дома-2", которая вступила в третий брак, на этот раз со звездой реалити-шоу Николаем Сердюковым.

Во время произнесения тоста она адресовала свою речь избраннику Бородиной.

"Мне кажется, если бы ты не появился в жизни Ксюши, тебя надо было придумать. Береги нашу жемчужину", — сказала Орлова.

В Сети настороженно отнеслись к замужеству Ксении Бородиной, которая развелась с Курбаном Омаровым в 2021 году. Публика придирчиво оценивает каждый шаг Сердюкова, который постоянно подвергается нападкам.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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