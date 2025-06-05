Моргенштерна* выпустили из рехаба после длительного лечения

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Рэпер Моргенштерн* поведал как его ожидания от лечения в рехабе не совпали с реальностью.

Фото: Инстаграм рэпера Моргенштерна by неизвестен is licensed under public doman Рэпер Моргенштерн

Моргенштерн* рассказал поклонникам о том, что совсем не так представлял себе борьбу с пагубными зависимостями.

Исполнитель хита "Кадилак" поведал, что собирался за месяц прийти в норму, однако лечения затянулось на 5 месяцев. Он не скрывает также, что собирался "хайпануть" на теме пребывания в рехабе.

Впечатления артиста оказались совсем иными. Он признал, что избавляться от зависимостей ему предстоит долгое время.

"Понял причины своей зависимости и выбрал не употреблять. А пять месяцев вообще не срок, а всего лишь первый маленький шаг. Но самый важный", — написал рэпер в соцсетях.

Певец заявил, что с тех пор, как отказался от употребления спиртных напитков, он "начал жить".

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Уточнения

Моргенште́рн (Morgenshtern; полное имя — Алише́р Таги́рович Моргенште́рн; род. 17 февраля 1998, Уфа) — российский рэп-, поп и рок-исполнитель, музыкант, шоумен.



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