Борис Корчевников разглядел неприличный символ в костюме певицы Кати IOWA

Телеведущего Бориса Корчевникова возмутил наряд певицы Кати IOWA на концерте в день защиты детей.
Руководитель телеканала "Спас" Борис Корчевников разглядел фаллический символ в очертаниях сценического наряда певицы Кати IOWA.
Исполнительница хита "Маршрутка" выступила в день защиты детей в Великом Новгороде. Артистка облачилась в провокационные наряд, который по своей конфигурации напомнил публике мужской половой орган.
Борис Корчевников тоже не прошёл мимо скандальной истории. Телеведущего поддержала его интернет-аудитория.
Выход на сцену в подобном наряде Корчевников назвал "колоссальной силы выстрелом по детям и их будущему".
Сама певица никак не реагировала на нападки. Катерина, увидев возросший интерес к её соцсетям, объявила благотворительный сбор для ребёнка с заболеванием Дюшенна.
Бори́с Вячесла́вович Корче́вников (род. 20 июля 1982, Москва, СССР) — российский телеведущий, медиаменеджер, журналист, общественный деятель, пропагандист, актёр театра, кино и телевидения.
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