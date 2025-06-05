Борис Корчевников разглядел неприличный символ в костюме певицы Кати IOWA

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущего Бориса Корчевникова возмутил наряд певицы Кати IOWA на концерте в день защиты детей.

Фото: ВК-аккаунт Кати IOWA by неизвестен is licensed under public doman Певица Катя IOWA

Руководитель телеканала "Спас" Борис Корчевников разглядел фаллический символ в очертаниях сценического наряда певицы Кати IOWA.

Исполнительница хита "Маршрутка" выступила в день защиты детей в Великом Новгороде. Артистка облачилась в провокационные наряд, который по своей конфигурации напомнил публике мужской половой орган.

Борис Корчевников тоже не прошёл мимо скандальной истории. Телеведущего поддержала его интернет-аудитория.

Выход на сцену в подобном наряде Корчевников назвал "колоссальной силы выстрелом по детям и их будущему".

Сама певица никак не реагировала на нападки. Катерина, увидев возросший интерес к её соцсетям, объявила благотворительный сбор для ребёнка с заболеванием Дюшенна.

Уточнения

Бори́с Вячесла́вович Корче́вников (род. 20 июля 1982, Москва, СССР) — российский телеведущий, медиаменеджер, журналист, общественный деятель, пропагандист, актёр театра, кино и телевидения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.