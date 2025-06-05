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20 миллионов исчезли? Ивлеева вышла сухой из налогового скандала

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Шоу-бизнес

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы сообщил: у блогера и телеведущей Анастасии Ивлеевой отсутствуют налоговые долги.

Анастасия Ивлеева
Фото: commons.wikimedia.org by Юхапер, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Анастасия Ивлеева

"Ивлеева Анастасия действительно не имеет налоговых задолженностей перед Федеральной налоговой службой", — уточнили в ведомстве.

Ранее в СМИ — в том числе в Telegram-канале SHOT — появлялась информация о многомиллионной задолженности Ивлеевой. В конце мая журналисты заявляли, что общий долг составляет более 11 млн рублей, а позднее якобы вырос до 20,9 млн рублей из-за просрочек и штрафов.

Теперь правоохранители официально опровергли эти сведения, отметив, что перед ФНС у Ивлеевой нет никаких обязательств.

Уточнения

Анастаси́я Вячесла́вовна (На́стя) Ивле́ева (в первом замужестве Узеню́к; род. 8 марта 1991, Разметелево, Ленинградская область) — российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Н

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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