Сан-Франциско как бомжатник: Светлана Бондарчук высказалась о деградации американских городов

Светлана Бондарчук раскрыла шокирующие впечатления от США в интервью Саше Сулим на YouTube.
Часто летая в Лос-Анджелес (где учился её сын Сергей), она посещала и Сан-Франциско: "На фоне ЛА он казался бомжатником. Красивый, феноменальный, но небезопасный". Позже, по её словам, деградация настигла и Лос-Анджелес.
Бондарчук предположила причину: легализация наркотиков.
"Города изменились до неузнаваемости — это бьёт в глаза", — отметила журналистка, подчеркнув контраст между туристическими открытками и реальными улицами с бездомными.
Светлана Бондарчук больше 20 лет была замужем за режиссёром Фёдором Бондарчуком, у экс-супругов есть двое общих детей.
Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.
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