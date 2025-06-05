Сан-Франциско как бомжатник: Светлана Бондарчук высказалась о деградации американских городов

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Светлана Бондарчук раскрыла шокирующие впечатления от США в интервью Саше Сулим на YouTube.

Фото: youtube by канал Саша Сулим, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Светлана Бондарчук

Часто летая в Лос-Анджелес (где учился её сын Сергей), она посещала и Сан-Франциско: "На фоне ЛА он казался бомжатником. Красивый, феноменальный, но небезопасный". Позже, по её словам, деградация настигла и Лос-Анджелес.

Бондарчук предположила причину: легализация наркотиков.

"Города изменились до неузнаваемости — это бьёт в глаза", — отметила журналистка, подчеркнув контраст между туристическими открытками и реальными улицами с бездомными.

Светлана Бондарчук больше 20 лет была замужем за режиссёром Фёдором Бондарчуком, у экс-супругов есть двое общих детей.

Уточнения

Светла́на Вита́льевна Бондарчук (по паспорту Рудская (род. 17 декабря 1968, Москва) — российская модель, телеведущая, бывший главный редактор журнала Hello!, владелица PR-агентства, организатор светских вечеринок, презентаций и мероприятий, популярных в Москве.



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