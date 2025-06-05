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Светикова раскрыла секрет имени новорождённой дочери: готова весь мир к её ногам бросить

0:57
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Светлана Светикова 28 мая родила дочь Луну, став мамой в третий раз.

Ножки младенца
Фото: unsplash.com by Bonnie Kittle, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ножки младенца

Артистка призналась: имя придумала давно, сомневаясь, решится ли на ещё одного ребёнка.

"Мой свет Луны теперь со мной", — написала она в соцсетях, подчеркнув, что дочь носит фамилию Светикова.

Новорождённую дома ласково зовут Лу или Лулу. "У неё большие лисьи глаза с глубиной и спокойный характер. Вместо криков — нежное мяуканье!" — восхищается певица.

Луна улыбалась уже на 4-й день, любопытно крутит головой, а старшие братья "осторожно целуют сестрёнку, пока растеряны".

Светикова призналась, что восстанавливается после родов, борясь с усталостью и головными болями, но благодарна мужу за поддержку. "Дурею от неё и готова мир к её ногам бросить", — добавила звезда мюзиклов.

Уточнения

Светла́на Андре́евна Све́тикова (род. 24 ноября 1983, Москва) — российская актриса театра, кино и озвучивания, артистка мюзиклов, эстрадная певица.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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