Майли Сайрус раскрыла необычный секрет красоты со спермой лосося

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

На закрытом концерте в нью-йоркском баре "Bemelmans" 32-летняя Майли Сайрус раскрыла экстравагантный бьюти-ритуал.

Фото: commons.wikimedia.org by Джей-Джей Дункан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Майли Сайрус

Как пишет People, артистка призналась, что попробовала сперму лосося. Сайрус поспешила уточнить: речь не об инъекциях, а о масках.

"Это не для приёма внутрь, хотя вкус странный. Но кожа сияет!" — отметила звезда, добавив, что лично "не встречалась с лососем".

Ингредиент, вероятно, отсылает к популярной в Азии косметике на основе лососевой молоки (рыбьей спермы), богатой протеинами и ДНК-комплексами для регенерации кожи.

Ранее Ким Кардашьян хвалила "вампирские" процедуры с собственной кровью, но метод Майли стал новым трендом в "шоковом" уходе за собой среди знаменитостей.

Уточнения

Ма́йли Рэй Са́йрус (англ. Miley Ray Cyrus, урождённая Де́стини Хо́уп Са́йрус (англ. Destiny Hope Cyrus); род. 23 ноября 1992, Франклин, Теннесси, США) — американская певица, автор песен и актриса.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.