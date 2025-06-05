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Майли Сайрус раскрыла необычный секрет красоты со спермой лосося

0:52
Шоу-бизнес » Зарубежный

На закрытом концерте в нью-йоркском баре "Bemelmans" 32-летняя Майли Сайрус раскрыла экстравагантный бьюти-ритуал.

Майли Сайрус
Фото: commons.wikimedia.org by Джей-Джей Дункан, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Майли Сайрус

Как пишет People, артистка призналась, что попробовала сперму лосося. Сайрус поспешила уточнить: речь не об инъекциях, а о масках.

"Это не для приёма внутрь, хотя вкус странный. Но кожа сияет!" — отметила звезда, добавив, что лично "не встречалась с лососем".

Ингредиент, вероятно, отсылает к популярной в Азии косметике на основе лососевой молоки (рыбьей спермы), богатой протеинами и ДНК-комплексами для регенерации кожи.

Ранее Ким Кардашьян хвалила "вампирские" процедуры с собственной кровью, но метод Майли стал новым трендом в "шоковом" уходе за собой среди знаменитостей.

Уточнения

Ма́йли Рэй Са́йрус (англ. Miley Ray Cyrus, урождённая Де́стини Хо́уп Са́йрус (англ. Destiny Hope Cyrus); род. 23 ноября 1992, Франклин, Теннесси, США) — американская певица, автор песен и актриса.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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