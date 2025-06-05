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Операция Рединг-мост: как принц Уильям готовился к худшему для онкобольной Кейт Миддлтон

1:09
Шоу-бизнес » Зарубежный

Британский дворец разработал секретный план действий на случай смерти принцессы Кейт от онкологии.

Кейт Миддлтон и принц Уильям
Фото: youtube.com by канал The Prince and Princess of Wales, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кейт Миддлтон и принц Уильям

Документ под кодовым названием "Операция Рединг-мост" (англ. Reading Bridge) по инициативе принца Уильяма детализирует протоколы на все сценарии, пишет Le Figaro со ссылкой на книгу Бертрана Декерса "Кейт: тот самый день, когда…".

Такие планы — стандартная практика для каждого члена королевской семьи. К счастью, в сентябре 2024 года Кейт Миддлтон объявила о ремиссии после операции на брюшной полости и курса профилактической химиотерапии. Её участившиеся публичные выходы подтверждают улучшение состояния.

Напомним, о борьбе принцессы с раком стало известно весной 2024 года после месяцев слухов из-за её отсутствия на официальных мероприятиях. Нынешнее раскрытие деталей "Операции Рединг-мост" подчёркивает серьёзность ситуации, которую королевская семья скрывала от публики.

Уточнения

Уи́льям принц Уэльский (англ. William, Prince of Wales), полное имя Уи́льям Арту́р Фили́пп Лу́и (англ. William Arthur Philip Louis; род. 21 июня 1982) — старший сын короля Великобритании Карла III и его первой жены — Дианы, принцессы Уэльской, наследник британского престола с 8 сентября 2022 года.

Кэ́трин принцесса Уэльская (англ. Catherine, Princess of Wales; в девичестве Кэ́трин Эли́забет Миддлтон (англ. Catherine Elizabeth Middleton); род. 9 января 1982, Рединг) — супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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