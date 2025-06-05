За кулисами скандала: почему Долли Партон отказалась от сотрудничества с Меган Маркл?

79-летняя икона кантри Долли Партон отказалась сниматься в шоу Меган Маркл "С любовью, Меган" на Netflix.
Как раскрыла журналистка Кинси Скофилд в подкасте The Nerve, команда Партон резко отвергла предложение, сочтя его инструментом для улучшения репутации герцогини.
"Они не хотят рисковать безупречным имиджем Долли, связываясь с Меган, чей авторитет падает", — заявила Скофилд.
По её данным, окружение певицы убеждено: приглашение было рассчитано исключительно на перенос популярности Партон на Маркл в сфере, где легенда десятилетиями доминирует.
Шоу "С любовью, Меган", посвящённое жизни герцогини, вышло в марте 2025 года. Партон, чья карьера остаётся безупречной, предпочла дистанцироваться от проекта, избегая ассоциаций с нарастающей критикой в адрес Маркл.
Ме́ган герцогиня Сассекская (англ. Meghan, Duchess of Sussex; урождённая Рэйчел Меган Маркл (англ. Rachel Meghan Markle); род. 4 августа 1981 года) — бывшая американская актриса, супруга Гарри, герцога Сассекского, младшего сына Карла III, правящего короля Великобритании.
До́лли Ребе́кка Па́ртон (англ. Dolly Rebecca Parton, род. 19 января 1946[…], Питтмен-Сентер, Севир, Теннесси) — американская кантри-певица, киноактриса, филантроп.
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