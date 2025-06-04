Наталия Гулькина потеряла право исполнять часть песен из своего репертуара

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участник группы "Технология", композитор Леонид Величковский, затеял судебные тяжбы с гендиректором лейбла "Джем" Андреем Черкасовым.

Фото: ВК-аккаунт Натальи Гулькиной by неизвестен is licensed under public doman Певица Наталья Гулькина

По информации СМИ, утрачено право более чем на 100 композиций. Для их исполнения требуется разрешение компании "Джем".

Ранее Наталья Гулькина высказалась о личной жизни.

Экс-солистка группы "Мираж" и "Звезды" Наталия Гулькина посетовала на то, что не вправе больше исполнять некоторые хиты.

"По факту у меня забрали обманным путем весь репертуар песен Леонида Величковского. С тех пор я не издавала ни одной из этих песен. Я также не могу исполнять их на концертах", — заявила звезда в беседе с "Абзацем".

Возмущает певицу и то, что ей запрещено петь даже те песни, автором слов которых является она сама.

Гулькина отметила, что Величковский уже длительное время пытается получить право распоряжаться своим интеллектуальным творчеством в судебном порядке.

Уточнения

Ната́лия Вале́рьевна Гу́лькина (урождённая Клярено́к; род. 20 февраля 1964 года, Москва) — советская и российская эстрадная певица (сопрано), телеведущая, автор песен, экс-солистка культовых советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звёзды».



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