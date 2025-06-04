Наталия Гулькина потеряла право исполнять часть песен из своего репертуара

Участник группы "Технология", композитор Леонид Величковский, затеял судебные тяжбы с гендиректором лейбла "Джем" Андреем Черкасовым.
По информации СМИ, утрачено право более чем на 100 композиций. Для их исполнения требуется разрешение компании "Джем".
Ранее Наталья Гулькина высказалась о личной жизни.
Экс-солистка группы "Мираж" и "Звезды" Наталия Гулькина посетовала на то, что не вправе больше исполнять некоторые хиты.
"По факту у меня забрали обманным путем весь репертуар песен Леонида Величковского. С тех пор я не издавала ни одной из этих песен. Я также не могу исполнять их на концертах", — заявила звезда в беседе с "Абзацем".
Возмущает певицу и то, что ей запрещено петь даже те песни, автором слов которых является она сама.
Гулькина отметила, что Величковский уже длительное время пытается получить право распоряжаться своим интеллектуальным творчеством в судебном порядке.
Ната́лия Вале́рьевна Гу́лькина (урождённая Клярено́к; род. 20 февраля 1964 года, Москва) — советская и российская эстрадная певица (сопрано), телеведущая, автор песен, экс-солистка культовых советско-российских поп-групп «Мираж» и «Звёзды».
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