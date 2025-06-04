Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе

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Оперная прима Аида Гарифуллина, ставшая женой певца Алексея Воробьёва, раскрыла таланты восьмилетней дочери Оливии.

Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Аида Гарифуллина

В интервью Hello! она отметила, что девочка и рисует, и танцует, и обладает искромётным юмором, но больше всего её привлекает актёрство. Недавно девочка дебютировала в голливудском проекте: снялась в 3-м сезоне сериала "Медленные лошади" с Гари Олдманом.

"Я не давлю на выбор профессии — даю образование, любовь и поддержку", — подчеркнула заслуженная артистка России.

Особую радость матери приносит музыкальность Оливии: дочь устраивает импровизированные шоу перед сном.

Звезда мировой оперы, выступающая на престижных сценах от Ла Скала до Ковент-Гардена, отмечает: несмотря на ранний старт в кино, Оливия остаётся ребёнком, чьи увлечения развиваются естественно.

При этом в разговоре с журналистами Гарифуллина отказалась говорить об изменившемся семейном статусе и тайной свадьбе с Алексеем Воробьёвым.

Уточнения

Аи́да Эми́левна Гарифу́ллина (тат. Аида Эмил кызы Гарифуллина; род. 30 сентября 1987, Казань) — российская оперная певица (сопрано).



Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий.



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