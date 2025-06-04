Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тайна здоровой голубики: как кофейная гуща меняет правила ухода
Многие собаки выбирают именно это место для сна — и вот что это на самом деле значит
Летний must-have: как защитить нежную кожу вокруг глаз — самые эффективные кремы с SPF
Забудь скучные тренировки: йога Будокон сделает тебя не просто гибким, а суперсильным
Как провести романтический уикенд в сердце парижского розария — детали внутри
Десерт с историей: что такое трайфл и как сделать его в домашних условиях
Удивительное открытие: кофе против фиброза и цирроза
Мотоцикл с характером: как китайцы вдохнули жизнь в классический дизайн
Не избежать тогда судебных исков со стороны России: Франция и Бельгия не готовы к блокировке поставок газа Москвы

Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе

1:07
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Оперная прима Аида Гарифуллина, ставшая женой певца Алексея Воробьёва, раскрыла таланты восьмилетней дочери Оливии.

Аида Гарифуллина
Фото: commons.wikimedia.org by Gil Zetbase, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Аида Гарифуллина

В интервью Hello! она отметила, что девочка и рисует, и танцует, и обладает искромётным юмором, но больше всего её привлекает актёрство. Недавно девочка дебютировала в голливудском проекте: снялась в 3-м сезоне сериала "Медленные лошади" с Гари Олдманом.

"Я не давлю на выбор профессии — даю образование, любовь и поддержку", — подчеркнула заслуженная артистка России.

Особую радость матери приносит музыкальность Оливии: дочь устраивает импровизированные шоу перед сном. 

Звезда мировой оперы, выступающая на престижных сценах от Ла Скала до Ковент-Гардена, отмечает: несмотря на ранний старт в кино, Оливия остаётся ребёнком, чьи увлечения развиваются естественно.

При этом в разговоре с журналистами Гарифуллина отказалась говорить об изменившемся семейном статусе и тайной свадьбе с Алексеем Воробьёвым.

Уточнения

Аи́да Эми́левна Гарифу́ллина (тат. Аида Эмил кызы Гарифуллина; род. 30 сентября 1987, Казань) — российская оперная певица (сопрано). 

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий. 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало
Здоровье
Меньше воды — больше пользы: новое исследование всех запутало Аудио 
Популярное
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее

Жара будет невыносимой, но есть способ спастись без кондиционеров. Эта система охлаждает дом тише, мягче и экономнее — за счёт потолка.

Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Медведь приносит подарки леснику: каждый год — как по расписанию
Из салона — сразу в сервис: новые машины, которые рассыпаются на глазах
Александр Рогов высказался о людях, покупающих одежду на маркетплейсах
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Лось, которого боятся медведи: в России зафиксировано нечто из другой природы
Российские автолюбители массово отказываются от кроссоверов — причина удивит
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Последние материалы
Тайна здоровой голубики: как кофейная гуща меняет правила ухода
Жена Воробьёва рассказала о талантах дочери, но промолчала о тайной свадьбе
Многие собаки выбирают именно это место для сна — и вот что это на самом деле значит
Летний must-have: как защитить нежную кожу вокруг глаз — самые эффективные кремы с SPF
Забудь скучные тренировки: йога Будокон сделает тебя не просто гибким, а суперсильным
Как провести романтический уикенд в сердце парижского розария — детали внутри
Десерт с историей: что такое трайфл и как сделать его в домашних условиях
Удивительное открытие: кофе против фиброза и цирроза
Мотоцикл с характером: как китайцы вдохнули жизнь в классический дизайн
Не избежать тогда судебных исков со стороны России: Франция и Бельгия не готовы к блокировке поставок газа Москвы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.