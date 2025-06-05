Сын Виктории Бекхэм замаскировал татуировку в честь матери: как его выбор расколол семью

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Бруклин Бекхэм, старший сын Виктории и Дэвида Бекхэм, привлёк внимание общественности изменением татуировки, ранее посвящённой матери.

Фото: commons.wikimedia.org by LGEPR, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Виктория Бекхэм

На фоне затяжного конфликта с родителями, Бруклин "обновил" надпись "Мамин сын", практически скрыв её под новым цветочным рисунком. Это изменение нашло отражение в недавней фотосессии Бруклина с женой, Николой Пельтц, для журнала Glamour.

Западные СМИ активно обсуждают символизм этого поступка. Считается, что старший наследник Бекхэмов демонстрирует раскол в семье и свою приверженность супруге.

Конфликт разгорелся ещё до свадьбы, где Никола отказалась от платья от бренда свекрови, обвиняя её во вмешательстве в организацию торжества. Появились даже слухи о том, что Виктория испортила первый танец молодожёнов.

Бруклин переехал к жене в США, набил татуировку с её изображением и принял её фамилию. Пропущенное празднование 50-летия Дэвида Бекхэма и заявление Бруклина о верности супруге только усилили слухи о непоправимом разладе в звёздном семействе.

Уточнения

Викто́рия Кэ́ролайн Бе́кхэм (англ. Victoria Caroline Beckham), в девичестве — Адамс (англ. Adams; род. 17 апреля 1974, Харлоу, Эссекс, Великобритания) — британская певица, автор песен, танцовщица, модель, актриса, модный дизайнер и предпринимательница.





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