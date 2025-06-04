Смешно даже обсуждать: Соседов взорвался из-за Вали Карнавал на ДОстоянии РЕспублики

Музыкальный критик Сергей Соседов вызвал ажиотаж, резко высказавшись о работе Вали Карнавал в шоу "ДОстояние РЕспублики".
Первый канал анонсировал возвращение программы после паузы с новыми ведущими: Карнавал и Валдисом Пельшем вместо Юрия Николаева и Дмитрия Шепелева. Соседов, узнав о кандидатуре Вали, отреагировал скептически.
"Это смешно, даже обсуждать не хочу", — процитировали его "Страсти".
23-летняя Карнавал, прославившаяся в 2020 году через TikTok и хит "Психушка", не в первый раз получила столь значимую роль на федеральном ТВ. С 2024 года она ведёт шоу «Семейные игры» на СТС.
Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист.
Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.
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