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Смешно даже обсуждать: Соседов взорвался из-за Вали Карнавал на ДОстоянии РЕспублики

0:48
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов вызвал ажиотаж, резко высказавшись о работе Вали Карнавал в шоу "ДОстояние РЕспублики".

Валя Карнавал
Фото: Инстаграм* Валентины Карнауховой/ Вали Карнавал
Валя Карнавал

Первый канал анонсировал возвращение программы после паузы с новыми ведущими: Карнавал и Валдисом Пельшем вместо Юрия Николаева и Дмитрия Шепелева. Соседов, узнав о кандидатуре Вали, отреагировал скептически.

"Это смешно, даже обсуждать не хочу", — процитировали его "Страсти".

23-летняя Карнавал, прославившаяся в 2020 году через TikTok и хит "Психушка", не в первый раз получила столь значимую роль на федеральном ТВ. С 2024 года она ведёт шоу «Семейные игры» на СТС.

Уточнения

Серге́й Васи́льевич Сосе́дов (23 мая 1968, Москва, РСФСР, СССР) — российский журналист, музыкальный критик, историк музыки, редактор, телеведущий, сценарист. 

Ва́ля Карнава́л (также известна как Karna.val; настоящее имя — Валенти́на Васи́льевна Карнау́хова; род. 11 ноября 2001, Ростов-на-Дону) — российский видеоблогер, тиктокер, певица, актриса телевидения и дубляжа.
 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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