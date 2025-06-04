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Горе пришло позже: Цискаридзе рассказал о неожиданной реакции на смерть матери

1:05
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Артист балета Николай Цискаридзе в беседе с Лаурой Джугелией неожиданно рассказал о своей реакции на смерть матери.

Николай Цискаридзе
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Николай Цискаридзе

Он признался, что не плакал после её кончины, что, по его словам, его сильно удивило. Поводом для размышлений послужила реакция юмориста Вани Абрамова, который сильно плакал, рассказывая о своих переживаниях после потери близких людей в подкасте с Андреем Бебуришвили. 

"И я сижу и говорю: "Боже, а почему я не плакал? Почему у меня нет травмы? Я вообще тогда должен в психушке сидеть. Представьте себе, мне [на тот момент было] 20 лет. Квартиры нет, ничего нет. У меня была только прописка и паспорт", — вспомнил Цискаридзе. 

Он подчеркнул, что четыре года ухаживал за матерью после инсульта, обеспечивая ей уход и питание. Первые слёзы пришли только через месяц после прощания, и, по словам Цискаридзе, "с водой ушло горе".

По его словам, мать готовила его к тому, что рано уйдёт.

Уточнения

Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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