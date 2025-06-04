Горе пришло позже: Цискаридзе рассказал о неожиданной реакции на смерть матери

Артист балета Николай Цискаридзе в беседе с Лаурой Джугелией неожиданно рассказал о своей реакции на смерть матери.
Он признался, что не плакал после её кончины, что, по его словам, его сильно удивило. Поводом для размышлений послужила реакция юмориста Вани Абрамова, который сильно плакал, рассказывая о своих переживаниях после потери близких людей в подкасте с Андреем Бебуришвили.
"И я сижу и говорю: "Боже, а почему я не плакал? Почему у меня нет травмы? Я вообще тогда должен в психушке сидеть. Представьте себе, мне [на тот момент было] 20 лет. Квартиры нет, ничего нет. У меня была только прописка и паспорт", — вспомнил Цискаридзе.
Он подчеркнул, что четыре года ухаживал за матерью после инсульта, обеспечивая ей уход и питание. Первые слёзы пришли только через месяц после прощания, и, по словам Цискаридзе, "с водой ушло горе".
По его словам, мать готовила его к тому, что рано уйдёт.
Никола́й Макси́мович Цискари́дзе (груз. ნიკოლოზ მაქსიმეს ძე ცისკარიძე); род. 31 декабря 1973, Тбилиси) — российский артист балета и педагог, премьер Большого театра в 1992—2013 годах.
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