Соседки по общежитию: Мамаева раскрыла неизвестные детали старта карьеры Ирины Шейк в Москве

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Алана Мамаева в программе "Злые языки" поделилась малоизвестными деталями о раннем этапе карьеры топ-модели Ирины Шейк.

Фото: 500px.com by Энрик Фрадера, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ модель

По словам экс-супруги футболиста Павла Мамаева, в юности они были соседками в московской квартире модельного агентства на Сущевском Валу.

"Она всегда выделялась: ростом около 175 см, пухлыми губами", — отметила Мамаева.

При этом она добавила, что Шейк в тот период встречалась с директором агентства. "Не то чтобы он её "пропихнул" - просто были отношения". После переезда в Италию, подчеркнула блогерша, карьера Шейк стремительно взлетела.

Сама Мамаева пришла в индустрию после победы в "Мисс Калининград" в 15-16 лет. Историю модельного прошлого она привела как пример разных путей к успеху.

Уточнения

Ири́на Вале́рьевна Шайхлисла́мова (род. 6 января 1986, Еманжелинск, Челябинская область, РСФСР, СССР), известная как Ири́на Шейк — российская супермодель и актриса.



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