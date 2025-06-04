Боня отреагировала на угрозу наказания по делу о пропаганде наркотиков

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Виктория Боня прокомментировала новость о том, что она якобы стала фигуранткой уголовного дела о пропаганде запрещённых веществ.

Как сообщает Telegram-канал издания "СтарХит", против Виктории Бони возбудили дело о пропаганде наркотиков.

Заседание должно состояться в конце текущего месяца. В случае, если вина Бони будет доказана, ей грозит штраф в размере до 30 тысяч рублей.

Есть предположение, что Виктория Боня провинилась тем, что рассказывала о свойствах некоторого растительного вещества, имеющего галлюциногенные свойства.

Растение, о котором сообщала звезда "Дома-2", издревле используют шаманы, проживающие у реки Амазонка. Вещество используются колдунами якобы для выхода в астрал.

Боня высказалась по поводу данной ситуации.

"Ребята. Ко мне это не имеет никакого отношения", — заверила звезда "Дома-2".

По словам телеведущей, какие-то аферисты взломали её сайт украли и начали продавать через него запрещённые вещества. Сейчас домен уже заблокирован.

Ранее Виктория Боня возмутилась тем, что никто из альпинистов РФ не поздравил её с покорением Эвереста.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



Джомолу́нгма — высочайшая вершина Земли (8848,86 м) на китайско–непальской границе. Часть горного хребта Махалангур-Химал. Как высочайшая гора планеты впервые определена в 1852 году. На вершину совершено свыше 12 тысяч восхождений.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.