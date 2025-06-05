Григорий Лепс показал пикантное фото с 19-летней невестой

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Певец Григорий Лепс показал, как весело проводит время с юной невестой Авророй Кибой.

Фото: Инстаграм Григория Лепса by неизвестен is licensed under public doman Певец Григорий Лепс с невестой Авророй Киба

Григорий Лепс обычно делится снимками с 19-летней избранницей со светских мероприятий.

На этот раз был показан досуг Лепса с Авророй в неформальной обстановке.

Девушка сделала селфи у зеркала. Аврора была наряжена в костюм с короткими шортами, а народный артист России предстал с голым торсом, продемонстрировав волосатую грудь. Парочка отдохнула на лоне природы.

Ранее сообщалось, что Аврора Киба была госпитализирована после её участия в телевизионном шоу, съёмки которого проходили в Марокко.

Уточнения

Маро́кко — государство на крайнем западе Северной Африки. Омывается Средиземным морем на севере и Атлантическим океаном на западе, граничит с Алжиром на востоке и Мавританией на юге.



Григо́рий Ви́кторович Лепс (настоящая фамилия Лепсвери́дзе; род. 16 июля 1962, Сочи, Краснодарский край) — советский и российский эстрадный певец (артист-вокалист), музыкант, композитор, музыкальный продюсер, бизнесмен, ресторатор; народный артист Российской Федерации (2022).



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