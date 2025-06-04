Я на Эвересте две неделе не спала: Боня показала, как будит свою дочь в школу

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Модель Виктория Боня устроила своей дочери Анджелине взбучку за нежелание просыпаться в школу.

Фото: Инстаграм Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Виктория Боня опубликовала в социальных сетях видео, на котором пытается разбудить свою 13-летнюю дочь Анджелину.

Сонная девочка не желает вставать и упрашивает мать на английском языке позволить ей поспать ещё 20 минут.

Боня даёт девочке на пробуждение 10 минут.

"Я на Эвересте две недели не спала", — привела Виктория аргумент в пользу пробуждения.

Саму Викторию Боню в шесть часов разбудила кошка Мурка, которая потребовала у хозяйки её покормить. Животное наступило Виктории на горло рано утром, за что получило нагоняй.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



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