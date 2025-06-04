Татьяна Буланова о смене фамилии сына: главное – его успех!

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18-летний Никита, сын певицы Татьяны Булановой и футболиста Владислава Радимова, отказался от отцовской фамилии и взял фамилию матери для своей карьеры в шоу-бизнесе.

Фото: commons.wikimedia.org by Harbin harbin, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Татьяна Буланова

Татьяна Буланова подтвердила эту информацию в разговоре с mk.ru, отметив, что восприняла решение сына нейтрально, хотя и признала, что ей приятно.

"Главное — чтобы у него всё получилось в творческой жизни и вообще в жизни", — сказала Буланова.

Певица подчеркнула, что не общается со своим бывшим мужем, Владиславом Радимовым, и не знает, как он отнёсся к смене фамилии Никитой.

Юноша сейчас активно строит карьеру в шоу-бизнесе, выпуская треки в жанре рэп. Буланова заявила, что ей нравится творчество сына, но она не помогает ему в продвижении.

Уточнения

Татья́на Ива́новна Була́нова (в третьем браке Руднева; род. 6 марта 1969, Ленинград) — советская и российская эстрадная певица, актриса.



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