Клюквенный щербет: Собчак оценила свадебный наряд Бородиной

Ксения Собчак нашла отсылки в свадебном наряде Ксении Бородиной к популярному турецкому сериалу.
Ксения Собчак не прошла мимо новости о бракосочетании Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым.
Она опубликовала в социальных сетях фото со свадьбы своей коллеги по "Дома-2".
"Образ от турецкого люксового Vakko (вероятно) и отсылки к любимому турецкому сериалу "Клюквенный щербет", — написала Ксения под снимком.
Журналистка напомнила, что это уже тритий по счёту брак Бородиной. Ранее она выходила замуж за Юрия Будагова и Курбана Омарова. От двух предыдущих браков у неё есть две дочери.
"Счастья молодым!" — пожелала Собчак Бородиной и её новому мужу.
Ксения Бородина является большой поклонницей турецких сериалов. Ранее она отыскала в Стамбуле актёра, сыгравшего Султана Сулеймана в сериале "Великолепный век" и устроила с ним фотосессию.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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