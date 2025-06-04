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Клюквенный щербет: Собчак оценила свадебный наряд Бородиной

1:01
Шоу-бизнес

Ксения Собчак нашла отсылки в свадебном наряде Ксении Бородиной к популярному турецкому сериалу.

Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков
Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен is licensed under public doman
Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Ксения Собчак не прошла мимо новости о бракосочетании Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым.

Она опубликовала в социальных сетях фото со свадьбы своей коллеги по "Дома-2".

"Образ от турецкого люксового Vakko (вероятно) и отсылки к любимому турецкому сериалу "Клюквенный щербет", — написала Ксения под снимком.

Журналистка напомнила, что это уже тритий по счёту брак Бородиной. Ранее она выходила замуж за Юрия Будагова и Курбана Омарова. От двух предыдущих браков у неё есть две дочери.

"Счастья молодым!" — пожелала Собчак Бородиной и её новому мужу.

Ксения Бородина является большой поклонницей турецких сериалов. Ранее она отыскала в Стамбуле актёра, сыгравшего Султана Сулеймана в сериале "Великолепный век" и устроила с ним фотосессию.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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