Клюквенный щербет: Собчак оценила свадебный наряд Бородиной

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак нашла отсылки в свадебном наряде Ксении Бородиной к популярному турецкому сериалу.

Фото: ВК-аккаунт Ксении Бородиной by неизвестен is licensed under public doman Телеведущая Ксения Бородина и блогер Николай Сердюков

Ксения Собчак не прошла мимо новости о бракосочетании Ксении Бородиной с Николаем Сердюковым.

Она опубликовала в социальных сетях фото со свадьбы своей коллеги по "Дома-2".

"Образ от турецкого люксового Vakko (вероятно) и отсылки к любимому турецкому сериалу "Клюквенный щербет", — написала Ксения под снимком.

Журналистка напомнила, что это уже тритий по счёту брак Бородиной. Ранее она выходила замуж за Юрия Будагова и Курбана Омарова. От двух предыдущих браков у неё есть две дочери.

"Счастья молодым!" — пожелала Собчак Бородиной и её новому мужу.

Ксения Бородина является большой поклонницей турецких сериалов. Ранее она отыскала в Стамбуле актёра, сыгравшего Султана Сулеймана в сериале "Великолепный век" и устроила с ним фотосессию.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.