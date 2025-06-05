Культура мизогинии в музыке: как соглашения о неразглашении разрушают жизни?

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Парламентский доклад "Мизогиния в музыке: На повторе" требует немедленного запрета соглашений о неразглашении (NDA), используемых для замалчивания жертв домогательств в музыкальной индустрии

Фото: pxhere.com by rafabendo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

В комитете по правам женщин отметили, что NDA "создали культуру мизогинии, превратив отрасль в "мужской клуб"".

Помимо этого, The Guardian приводит шокирующие данные о том, что как минимум 51% женщин сталкиваются с гендерной дискриминацией, а 47% темнокожих музыкантов испытывают расизм.

Певицы Селест и Люси Кокс подтвердили: женщины сталкиваются с токсичной средой, возрастной дискриминацией и угрозами карьере после рождения детей.

"Чтобы получить роль, нужно ждать чьей-то смерти или беременности", — заявила Кокс.

Таким образом, прозвучали следующие требования к правительству: немедленный запрет NDA для сокрытия домогательств, реформа "закона о равенстве" и законов о труде для защиты фрилансеров, создание независимого регулятора Creative Industries Standards Authority (CIISA), выравнивание декретных выплат для самозанятых.

Критика бездействия: предыдущее консервативное правительство проигнорировало рекомендации 2024 года.

"Позор! Новому кабинету нельзя повторять ошибку", — заявила глава Общества музыкантов Дебора Эннетс.

Правительство уже пообещало "рассмотреть все варианты реформы NDA".

Уточнения

Соглашение о неразглашении (англ Non-disclosure agreement, NDA) — юридический договор, заключённый двумя сторонами с целью взаимного обмена материалами, знаниями или другой информацией с ограничением к ней доступа третьим лицам.



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