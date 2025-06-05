Самойлова рассказала об отношениях с отчимом, который воспитывал её с 10 лет

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Блогер Оксана Самойлова рассказала о муже матери, который жил с ними, когда они с братом были детьми.

Фото: Телеграм-канал Оксаны Самойловой by неизвестен is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова с отчимом

Оксана Самойлова опубликовала в социальных сетях фото с отчимом по имени Макс. Снимок супруга Джигана сделала в автомобиле.

Звезда Интернета, которая приобрела старую заброшку с целью организовать там ферму, исполнилась благодарностью к супругу матери, который помог ей "провернуть заварушку".

"Макс — мой отчим, они с мамой начали жить вместе когда нам было лет по 10 примерно, и боже, какое счастье, что он появился в нашей семье. Прекраснее человека я не знаю", — написала Оксана в своём Telegram-канале.

Она отметила, что Макс с её мамой живут вместе уже 27 лет душа в душу. Особенно она признательна отчиму за то, что он всегда поддерживает её инициативы и спешит на помощь. Мужчина полезен, так как, по словам Оксаны, умеет всё.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



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