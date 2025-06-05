Моя надежда и опора: Погребняк собрала вместе всех своих сыновей

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер и многодетная мать Мария Погребняк показала всю свою большую семью в полном составе.

Фото: Инстаграм Марии Погребняк by неизвестен is licensed under public doman Блогер Мария Погребняк с сыновьями

Мария Погребняк собрала вместе четверых своих сыновей. Разница между старшим, Артёмом, и младшим, Владимиром, составляет целых 18 лет.

"Мурашки от этого видео. Только посмотрите на этих парней. И это мои сыновья, моя защита и опора", — написала под кадрами Мария.

У Погребняк трое детей от брака с футболистом Павлом Погребняком. В 2007 году родился сын Артём, в 2009-м семья пополнилась Павлом, а в 2011-м на свет появился Алексей. 5 сентября 2024 года родился младший наследник Марии от бизнесмена Игоря Головинского. Мальчика назвали Владимиром.

Павел Погребняк не одобряет увлечение бывшей жены. Она раскритиковал видео, которые она снимает совместно с сыновьями. Футболист назвал происходящее ужасом.

Уточнения

Па́вел Ви́кторович Погребня́к (род. 8 ноября 1983, Москва) — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России (2008).

