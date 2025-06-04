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Тюрьма vs Толпа: MC Poze вышел на свободу под гимны фанатов после скандального ареста

1:29
Шоу-бизнес » Зарубежный

Бразильский фанк-исполнитель MC Poze (наст. имя Марлон Брандан Коэльо Коуто Силва) вышел на свободу из тюрьмы Бангу 3 июня после отмены ареста судом.

Толпа
Фото: unsplash.com by Konrad Rolf is licensed under Free to use under the Unsplash License
Толпа

Поводом для задержания 6 дней назад стали подозрения в связях с наркокартелем Comando Vermelho и пропаганде наркотиков в текстах песен.

Его освобождение превратилось в шоу: 300 фанатов, всю ночь дежуривших у ворот тюрьмы, встретили артиста овациями, скандируя хиты под установленный у ворот звуковой усилитель. Жена Poze, блогер Виви Норонья, сопровождала мужа, несмотря на параллельный обыск в её доме по делу о отмывании около 50 млн долларов.

Судья Петерсон Баррозо Симон раскритиковал полицию за "непропорциональность ареста" и "спектакль для прессы": "Пациента незаконно заковывали в наручники и демонстративно выставляли на камеры".

Хотя Poze обязан соблюдать меры пресечения (запрет на контакты с подозреваемыми, регулярная явка в суд), его адвокат Фернандо Энрике Кардозо Невеш подчеркнул: "Решения двух судов подтвердили его невиновность в аналогичных обвинениях ранее".

Полиция продолжает расследовать связи артиста с финансированием картеля через концерты в контролируемых CV фавелах, где его выступления охранялись вооружёнными бандитами.

Уточнения

Тюрьма́ (по разным версиям, от немецкого Turm — башня, тюркского türme или от тат. төрмә — темница) — пенитенциарное (исправительное) учреждение: место, где люди содержатся в заключении и, как правило, лишены целого ряда личных свобод. 

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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