Оксана Самойлова рассказала, для чего купила заброшку 80-х годов

Блогер Оксана Самойлова рассказала о своих грандиозных планах и осуществлении мечты детства.
Самойлова похвасталась тем, что приобрела старую заброшку, чтобы превратить её в ферму. Она призналась, что с детства мечтает о деревенской жизни, так как любит копаться в земле, косить и строить.
"Я купила жёсткую заброшку, а точнее территорию бывшего пансионата 80-их и хочу построить там ферму", — объяснила Оксана.
Супруга рэпера Джигана планирует разводить на ферме коров, кур, коз, альпак, енотов, кроликов и оленей.
Она уверена, что если сделать на территории бассейн и ресторан, то в будущем там можно проводить свадьбы и другие праздники.
Ранее Оксана Самойлова раскрыла секрет судьбы козы Мими.
Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.
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