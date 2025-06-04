Оксана Самойлова рассказала, для чего купила заброшку 80-х годов

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Оксана Самойлова рассказала о своих грандиозных планах и осуществлении мечты детства.

Фото: Инстаграм Оксаны Самойловой by неизвестен is licensed under public doman Блогер Оксана Самойлова

Самойлова похвасталась тем, что приобрела старую заброшку, чтобы превратить её в ферму. Она призналась, что с детства мечтает о деревенской жизни, так как любит копаться в земле, косить и строить.

"Я купила жёсткую заброшку, а точнее территорию бывшего пансионата 80-их и хочу построить там ферму", — объяснила Оксана.

Супруга рэпера Джигана планирует разводить на ферме коров, кур, коз, альпак, енотов, кроликов и оленей.

Она уверена, что если сделать на территории бассейн и ресторан, то в будущем там можно проводить свадьбы и другие праздники.

Ранее Оксана Самойлова раскрыла секрет судьбы козы Мими.

Уточнения

Джига́н (настоящее имя — Дени́с Алекса́ндрович Усти́менко-Вейнште́ин; укр. Денис Олександрович Устименко-Вейнштеїн; род. 2 августа 1985, Одесса) — российский рэпер украинского происхождения.



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