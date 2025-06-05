Пол Маккартни назвал гитариста, которого никто не мог повторить

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Работавший с гигантами вроде Джорджа Харрисона и Эрика Клэптона, Пол Маккартни выделил одного гитариста как непревзойденного: покойного Джеффа Бека.

Фото: unsplash.com by Marcus Neto, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Гитара

В интервью Guitar Player Маккартни заявил: "Его уникальный стиль игры был тем, что никто не мог повторить".

Он восхищался не только виртуозностью Бека (7 Grammy, дважды в Зале славы рок-н-ролла), но и его "безупречным вкусом" и "практичным, обезоруживающим отношением к музыкальной индустрии".

Маккартни подчеркнул смелость Бека, отказавшегося от коммерческого успеха (после Yardbirds) ради экспериментальной сольной карьеры. Их редкое сотрудничество — инструментальный трек 1994 года о спасении тропических лесов — официально вышел лишь в 2023-м как дань уважения после смерти Бека.

"Джефф был обезоруживающим человеком с чёрным юмором, игравшим величайшую гитарную музыку Британии. Технический гений, способный разобрать и собрать гитару перед шоу. Без него мир стал пустым", — признался Маккартни.

Уточнения

Сэр Джеймс Пол Макка́ртни (англ. James Paul McCartney; род. 18 июня 1942, Ливерпуль, Англия, Великобритания) — британский музыкант, мультиинструменталист, писатель и продюсер. Один из основателей группы The Beatles.





Джефф Бек (англ. Jeff Beck, полное имя Джеффри Арнольд Бек, англ. Geoffrey Arnold Beck; 24 июня 1944 год, Лондон — 10 января 2023, Восточный Суссекс) — британский гитарист-виртуоз, композитор.



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