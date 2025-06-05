Наталья Фриске почтила память сестры Жанны Фриске

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Наталья Фриске опубликовала трогательный пост в память о сестре, певице Жанны Фриске.

Фото: Инстаграм Натальи Фриске by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Жанна Фриске с сестрой Натальей Фриске

Наталья Фриске разместила в социальных сетях видео, на котором они с Жанной Фриске обнимаются. Кадры были сгенерированы с помощью нейросети.

Сёстры трогательно утопают в объятиях друг друга.

"Уже скоро 10 лет как твоё сердечко остановилось, и наши сердца остановились вместе с твоим. Каждый день вспоминаю и каждый день хочу тебя обнять", — написала под видео Наталья.

Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет.

Ранее Наталья Фриске обратилась к племяннику Платону в день рождения мальчика. Телеведущий Дмитрий Шепелев не даёт семье Фриске видеть ребёнка.

Уточнения

Жа́нна Влади́мировна Фри́ске (урождённая — Копыло́ва; 8 июля 1974, Москва, СССР — 15 июня 2015, Балашиха, Московская область, Россия) — российская эстрадная певица, телеведущая и киноактриса.



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