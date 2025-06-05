Без ненависти и донатов ВСУ: Собчак похвалила бывшую жену Шнурова

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Ксения Собчак объяснила, за что уважает бывшую супругу Сергея Шнурова Матильду Шнурову.

Фото: Инстаграм Матильды Шнуровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модель Матильда Шнурова

Ксения Собчак назвала отличнейшим интервью Матильды Шнуровой. Она считает, что с бывшей жены лидера группы "Ленинград" следует всем брать пример.

"Вот пример достойной, на мой взгляд, смены страны и жизни: никаких тебе "Путин Путин Путин", лозунгов, проклятий", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ксения считает, что эмигрантам следует полностью поменять свою жизнь и строить её уже в новых условиях, находя себе дело за рубежом.

"Такой выбор, без ненависти и донатов ВСУ, я очень уважаю", — выразила своё мнение знаменитость, которую часто упрекают в том, что она пытается "усидеть на двух стульях".

Ранее Ксения Собчак высказалась о свадебном платье Насти Ивлеевой.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник.



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