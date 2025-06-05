Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мама Реввы заявила, что поссорилась с сыном после клипа Алкоголичка
Аптечное средство за копейки, от которого рассада зеленеет на глазах: убедитесь сами
Кошки и их тайные предпочтения: почему вода из унитаза кажется им лучшей
Этот бензин делают в России, а в Казахстане он стоит в разы дешевле — вот почему
Куриный позвонок в бронхах: врачи не сразу поверили своим глазам
В одной ложке — броня для суставов и билет в безморщинное завтра
Пол Маккартни назвал гитариста, которого никто не мог повторить
Не дайте колорадскому жуку шансов: как сохранить урожай картошки
Секрет раскрыт: хрустящая картошка фри без капли масла — вкуснее, чем в ресторане

Без ненависти и донатов ВСУ: Собчак похвалила бывшую жену Шнурова

0:56
Шоу-бизнес

Ксения Собчак объяснила, за что уважает бывшую супругу Сергея Шнурова Матильду Шнурову.

Модель Матильда Шнурова
Фото: Инстаграм Матильды Шнуровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Модель Матильда Шнурова

Ксения Собчак назвала отличнейшим интервью Матильды Шнуровой. Она считает, что с бывшей жены лидера группы "Ленинград" следует всем брать пример.

"Вот пример достойной, на мой взгляд, смены страны и жизни: никаких тебе "Путин Путин Путин", лозунгов, проклятий", — написала журналистка в своём Telegram-канале.

Ксения считает, что эмигрантам следует полностью поменять свою жизнь и строить её уже в новых условиях, находя себе дело за рубежом.

"Такой выбор, без ненависти и донатов ВСУ, я очень уважаю", — выразила своё мнение знаменитость, которую часто упрекают в том, что она пытается "усидеть на двух стульях".

Ранее Ксения Собчак высказалась о свадебном платье Насти Ивлеевой.

Уточнения

Серге́й Влади́мирович Шну́ров (род. 13 апреля 1973, Ленинград, СССР), также известный под псевдонимом Шнур, — российский певец, композитор, поэт, автор-исполнитель, рок-музыкант, телеведущий, шоумен, медиаменеджер, художник.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера
Наука и техника
Как такое возможно? Под водой обнаружили крепость, построенную с точностью лазера Аудио 
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена
Недвижимость
Потихоньку прощаемся с микроволновками: вот их замена Аудио 
Это не шум — это почти речь: сигнал из космоса заставил науку замереть
Наука и техника
Это не шум — это почти речь: сигнал из космоса заставил науку замереть Аудио 
Популярное
Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие

Есть кроссоверы, чья цена почти не падает с годами. Они ценятся за надёжность, ликвидность и комфорт. Мы собрали топ-5 машин, которые продаются даже спустя 10 лет.

Легенды вторички: 5 кроссоверов, которые хочется купить даже спустя десятилетие
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
Он выходит — и лес замирает: загадочный зверь заставляет птиц молчать
ТОП-5 лучших машин с пробегом до 1 миллиона рублей
Стало известно, что грозит организаторам выступлений Пугачёвой в России
Россия подловила Киев: что стоит за признанием 6000 жертв Курской авантюры? Дмитрий Плотников Финансирование по-американски: терроризм, революции и бюджетный откат Юрий Бочаров Шойгу в Пхеньяне обсудит вопросы расширения военного участия КНДР в СВО. КНДР ждёт экономический бум Любовь Степушова
Рыба, которая дышит воздухом и ползает по суше: африканское чудо из ила
Лень перелопачивать? Этот способ ускорит компост без единого взмаха лопатой
На Луне обнаружены следы неизвестной экспедиции: кто был на спутнике раньше человека
На Луне обнаружены следы неизвестной экспедиции: кто был на спутнике раньше человека
Последние материалы
Тайны германского замка в Италии: что скрывает под собой его величественная архитектура
Сахар, аспирин и сорняки — неожиданный рецепт для идеального урожая
Зелёный оазис за несколько недель: узнайте, какие 7 трав подойдут вам
Как приручить агрессивного кота: 7 проверенных способов вернуть любовь и спокойствие
Маникюр, от которого хочется чесаться: летний тренд, за который расплачиваются ногтями
От ливня до торнадо: какие атмосферные проявления скрывает мезоциклон
После дождя машина начала тупить? Виноват не мотор и не бензин, а один маленький элемент
Пресс из стали: 3 упражнения, которые заменят 100 приседаний – почувствуете результат сразу
Почему владелец замка распродаёт уникальные вещи: аукцион как спасение
Забивающийся консилер? Как избавиться от этой проблемы и сохранить макияж на весь день
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.