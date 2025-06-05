Мама Реввы заявила, что поссорилась с сыном после клипа Алкоголичка

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Мама шоумена Александра Реввы вспомнила, с чего началось её допонимание с сыном.

Фото: ВК-аккаунт Александра Реввы by неизвестен is licensed under public doman Шоумен Александр Ревва

Любовь Николаевна забыла все прежние обиды на сына, после того, как он помог ей похоронить мужа и принялся хлопотать за неё, когда ей потребовалась операция.

На помощь артисту пришла теледоктор Елена Малышева, которая подключила все свои связи в медицинской сфере, чтобы помочь больной женщине.

"Да мы и не ссорились с сыном, все у нас было хорошо, пока не вышла эта песня "Алкоголичка". К сыну пришла популярность, и между нами началась конфронтация", — цитирует слова женщины "КП".

Мама шоумена считает, что на отношения её с сыном негативно повлияла супруга артиста Анжелика. Переживания, по словам Любови Николаевны, ушли на второй план, когда тяжело заболел её супруг. Ревва помог матери, когда его отчим умер.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.



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