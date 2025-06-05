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Александр Ревва помирился с матерью с помощью Елены Малышевой

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Шоу-бизнес

Шоумен Александр Ревва смог наладить отношения со своей мамой после длительного конфликта. 

Шоумен Александр Ревва
Фото: ВК-аккаунт Александра Реввы is licensed under public doman
Шоумен Александр Ревва

Любовь Николаевна простила сыну все былые разногласия после того, как он пришёл родительнице на помощь.

У женщины умер супруг (отчим Реввы). Артист не прошёл мимо трагедии матери, поддержав её в тяжёлой ситуации. 

Окончательно растопилось сердце Любови Николаевны после того, как Александр принял самое деятельное участие в деле поправки её пошатнувшегося здоровья. Женщина поведала, что ей требовалась операция на бедре.

"Саша, когда узнал, какие у меня проблемы, позвонил телеведущей Елене Малышевой. Теперь она мне помогает, консультирует», — цитирует слова Любови Николаевны "Комсомольская правда".

Она объяснила, что российское гражданство Ревва получил уже давно, вопреки слухам.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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