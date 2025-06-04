Мама Александра Реввы сделала внезапное заявление о сыне и его гражданстве РФ

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Мама Александра Реввы высказалась о получении шоуменом российского гражданства.

Фото: ВК-аккаунт Александра Реввы by неизвестен is licensed under public doman Шоумен Александр Ревва

У мамы Александра Реввы со знаменитым сыном складывались непростые отношения. Женщина негативно относилась к жене шоумена Анжелике, однако теперь между родительницей и наследником наметилось сближение.

Любовь Николаевна поддержала сына, который официально стал российским гражданином.

"Мой сын никуда из страны не уезжал, он хороший парень, живёт и работает в России. Российское гражданство он действительно получил, но это было уже давно. Просто он сейчас пришел в МФЦ за новым паспортом", — цитирует слова женщины "КП".

Мама шоумена выразила надежду на то, что ей посчастливиться увидеться с внуками. Она ранее сетовала на то, что невестка и сын не горят желанием организовывать её встречи с внучками.

Уточнения

Алекса́ндр Влади́мирович Ре́вва (укр. Олександр Володимирович Ревва, род. 10 сентября 1974, Донецк), также известный как Арту́р Пирожко́в, — российский актёр кино, озвучивания и дубляжа, продюсер, комик, шоумен, телеведущий, певец.



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