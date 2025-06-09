Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Короткие волосы, длинный список проблем: откровения новой стрижки
Топ-5 хитростей опытных автомехаников, которые сэкономят ваше время и деньги
Летний кошмар отменяется: вот как заказать безопасную еду в жару – советы шеф-повара
Выбор мангала на пикник: 4 типа, которые подойдут для любого случая
Где в мозге рождается грань между реальностью и воображением
Прививка не спасает от укусов клещей: чем тогда спасать животное
Бензин по росту зарплат: сколько литров бензина могут себе позволить семьи в разных регионах
Весогонка без пота: этот вид тренировок поможет похудеть за месяц
Топ-5 мест для романтического отдыха в России

Сябитова посоветовала мужчинам относиться к женщинам как к клиентам

1:20
Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова дала необычные рекомендации мужчинам, женщины которых недовольны их поведением.

Служебный роман
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Служебный роман

Роза Сябитова отметила современную тенденцию. По её мнению, женщины всё чаще высказывают своим мужчинам недовольство.

Существует предположения, что представительницы прекрасного пола перестали ценить старания мужчин.

"Подарил женщине цветы, а они ей не понравились, организовал поход в хороший ресторан, но еда не пришлась ей по вкусу, подарил сумку, о которой мечтала, оказалась не того бренда", — написала телесваха в социальных сетях.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" признала, что женщина не обязана выказывать радость, когда ей что-то пришлось не по вкусу. С другой стороны женщины якобы начинают себя чрезмерно превозносить, если стараться им во всём угодить.

Она нашла рекомендацию, которая советует представителям сильного пола воспринимать женщину, как "ценного клиента".

"Когда предприниматель хочет завоевать доверие крупного клиента, но на предлагаемые варианты тот отвечает отказом, предприниматель не требует от него оценки стараний, просто ищет другой подход, и ему нет дела до обид", — передала суть необычных рекомендаций Сябитова.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урожденная — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Воробьёв впервые высказался о тайной свадьбе с Гарифуллиной: моё сокровище — только для меня
Российский шоу-бизнес
Воробьёв впервые высказался о тайной свадьбе с Гарифуллиной: моё сокровище — только для меня Аудио 
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Киев снова с гуманным лицом: тела погибших солдат ВСУ? Спасибо, не надо Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Забытая революция: эти останки переворачивают наше представление о человеческой истории
Последние материалы
Бензин по росту зарплат: сколько литров бензина могут себе позволить семьи в разных регионах
Сябитова посоветовала мужчинам относиться к женщинам как к клиентам
Весогонка без пота: этот вид тренировок поможет похудеть за месяц
Топ-5 мест для романтического отдыха в России
Оформление стен, которое удивит гостей: нестандартные приёмы
Деньги утекут сквозь капот: кроссоверы, от которых стоит держаться подальше
Летние саженцы клубники: как правильно выбрать и ухаживать, чтобы не ошибиться
Топ-5 вкусных завтраков из советских столовых: что ели на заре социализма
Летние фестивали Германии: 8 уникальных событий, которые вы не должны пропустить
С каждым визитом в сервис сердце сжимается — может, лучше вложиться в прощание
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.