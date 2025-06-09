Сябитова посоветовала мужчинам относиться к женщинам как к клиентам

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Роза Сябитова дала необычные рекомендации мужчинам, женщины которых недовольны их поведением.

Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Служебный роман

Роза Сябитова отметила современную тенденцию. По её мнению, женщины всё чаще высказывают своим мужчинам недовольство.

Существует предположения, что представительницы прекрасного пола перестали ценить старания мужчин.

"Подарил женщине цветы, а они ей не понравились, организовал поход в хороший ресторан, но еда не пришлась ей по вкусу, подарил сумку, о которой мечтала, оказалась не того бренда", — написала телесваха в социальных сетях.

Ведущая шоу "Давай поженимся!" признала, что женщина не обязана выказывать радость, когда ей что-то пришлось не по вкусу. С другой стороны женщины якобы начинают себя чрезмерно превозносить, если стараться им во всём угодить.

Она нашла рекомендацию, которая советует представителям сильного пола воспринимать женщину, как "ценного клиента".

"Когда предприниматель хочет завоевать доверие крупного клиента, но на предлагаемые варианты тот отвечает отказом, предприниматель не требует от него оценки стараний, просто ищет другой подход, и ему нет дела до обид", — передала суть необычных рекомендаций Сябитова.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урожденная — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).



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