Садальский назвал самые разрушительные для психики телепередачи

Станислав Садальский рассказал, какие ТВ-программы считает самыми губительными для человеческой психики.
Станислав Садальский опубликовал в социальных сетях два снимка. На одном из них мэтры советского телевидения мечтают о том, что будущее ТВ станет талантливее, честнее и ярче. На другом снимке запечатлены Никита Джигурда и Лена Ленина на каком-то ток-шоу.
Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" объяснил, что считает большим злом.
"Есть много телепередач воздействия на человеческую психику. Самым разрушительным из них является шоу Канделаки с Ольгой Бузовой", — написал заслуженный артист РСФСР в своём Telegram-канале.
Ранее Садальский раскритиковал Елену Малышеву и заявил, что от её программ вреда больше, чем пользы.
Станисла́в Ю́рьевич Сада́льский (род. 8 августа 1951, Чкаловское, Чкаловский район, Чувашская АССР, СССР) — советский и российский актёр театра и кино, теле- и радиоведущий, журналист, блогер; заслуженный артист РСФСР (1991).
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