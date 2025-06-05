Джанабаева попотчевала Меладзе необычным угощением собственного приготовления

Альбина Джанабаева испекла для Валерия Меладзе печенье с сюрпризом.
Альбина Джанабаева опубликовала в соцсетях видео, на котором предстала примерной хозяйкой с креативным мышлением.
Певица рассказала, что они с детьми приготовили для Меладзе необычное угощение. Она показала выпечку с портретом мужа.
"Мы с детьми решили пошалить", — заявила Альбина, показывая печенье, на котором можно узнать очертания её супруга.
Она торжественно преподнесла печенье мужу и поинтересовалась у него, на кого похож портрет на мучном изделии.
"На меня!" — ответил Меладзе и с удовольствием стал кушать выпечку, запивая чаем.
Джанабаева ранее рассказывала, что стоит за плитой нарядная. Она показала свой костюм с перьями, в котором наливает мужу на кухне борщ.
Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006).
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