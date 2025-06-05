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Джанабаева попотчевала Меладзе необычным угощением собственного приготовления

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Шоу-бизнес

Альбина Джанабаева испекла для Валерия Меладзе печенье с сюрпризом.

Певец Валерий Меладзе
Фото: Инстаграм Альбины Джанабаевой by неизвестен is licensed under public doman
Певец Валерий Меладзе

Альбина Джанабаева опубликовала в соцсетях видео, на котором предстала примерной хозяйкой с креативным мышлением.

Певица рассказала, что они с детьми приготовили для Меладзе необычное угощение. Она показала выпечку с портретом мужа.

"Мы с детьми решили пошалить", — заявила Альбина, показывая печенье, на котором можно узнать очертания её супруга.

Она торжественно преподнесла печенье мужу и поинтересовалась у него, на кого похож портрет на мучном изделии.

"На меня!" — ответил Меладзе и с удовольствием стал кушать выпечку, запивая чаем.

Джанабаева ранее рассказывала, что стоит за плитой нарядная. Она показала свой костюм с перьями, в котором наливает мужу на кухне борщ.

Уточнения

Вале́рий Шота́евич Мела́дзе (груз. ვალერი შოთას ძე მელაძე, настоящее имя — Валериа́н; род. 23 июня 1965[…], Батуми, Аджарская АССР, Грузинская ССР, СССР) — российский певец, музыкальный продюсер, телеведущий и актёр; заслуженный артист Российской Федерации (2006).

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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