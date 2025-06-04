Мария Погребняк научила сына делать деньги из воздуха

Мария Погребняк показала, как удваивает свои сбережения с помощью соды.
Мария Погребняк опубликовала в социальных сетях видео, на котором учит старшего сына Артёма делать деньги буквально из воздуха.
Блогер провела хитрые манипуляции с пятитысячной купюрой. Женщина опустила купюру в воду с раствором соды, а потом расслоила бумагу так, что в её руках оказалась ещё одна бумажка номиналом в пять тысяч рублей.
За колдовством матери внимательно наблюдал её 18-летний сын. Парень недоверчиво отнёсся к экспериментам матери и выразил сомнение в том, что деньги настоящие.
"Что-то подозрительно", — сказал молодой человек.
Ранее Мария Погребняк поспорила с Ксенией Собчак. Блогер не согласна с призывом журналистки запретить мужчинам жениться до 30 лет. Она привела в пример своего сына, который в 18-летнем возрасте является уже самостоятельной личностью.
Ксе́ния Анато́льевна Собча́к (род. 5 ноября 1981, Ленинград) — российская журналистка, медиаменеджер, теле- и радиоведущая, актриса, сценаристка, продюсер кино и телевидения, общественный деятель, автор нескольких книг.
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